Акции протеста оппозиции проходят сегодня в Минске, пишет белорусское интернет-издание Tut.by. На отдельные марши еще утром вышли жители нескольких районов столицы. Сообщается, что есть несколько задержанных. Протесты в Белоруссии не стихают с начала августа. Власти подавляют выступления. За это время несколько сторонников оппозиции были убиты.

