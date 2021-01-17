Россия планирует передать самолеты, которые использовались в рамках Договора об открытом небе, на нужды разведки

Воздушные суда для этого оснастят специальным оборудованием, рассказали агентству РИА Новости два военно-дипломатических источника. На днях МИД России объявил о начале процедуры выхода из соглашения. В Москве отмечали, что делают это вслед за США, которые покинули Договор в конце прошлого года. Для полетов в рамках него Россия использовала два самолета Ту-214ОН.