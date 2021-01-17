Россия планирует передать самолеты, которые использовались в рамках Договора об открытом небе, на нужды разведки

Воздушные суда для этого оснастят специальным оборудованием, рассказали агентству РИА Новости два военно-дипломатических источника. На днях МИД России объявил о начале процедуры выхода из соглашения. В Москве отмечали, что делают это вслед за США, которые покинули Договор в конце прошлого года. Для полетов в рамках него Россия использовала два самолета Ту-214ОН.
2021-01-17T15:35:33+03:00
2021-01-17T15:35:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775294-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 17 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…