Выросло число пострадавших от отравления в дагестанском Буйнакске

По последним данным, всего к медикам обратились уже более 300 человек, большинство из них дети. Около 200 пострадавших госпитализированы. Первые пострадавшие стали поступать в больницы 9 января. В республиканском управлении Роспотребнадзора сказали, что причиной стала вода из-под крана. В ней обнаружили возбудителя дизентерии. В городе временно закрыты школы и детские сады, запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Возбуждено уголовное дело.

