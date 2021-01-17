На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились 12 человек, из них двое россиян

Двенадцать человек находились на борту судна, затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции, двое из них — граждане России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Турецкий флот направляет фрегат для поиска членов экипажа затонувшего российского сухогруза. ЧП произошло у черноморского побережья страны. Когда корабль достигнет места поисково-спасательной операции в министерстве обороны Турции пока не говорят. Сейчас были обнаружены тела двоих моряков. Всего на борту судна, по данным турецких властей, находились 13 человек. Они успели сесть в спасательные лодки.

