Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы генерал-полковник Николай Антошкин скончался от коронавируса.

Антошкин умер в больнице на 79 году жизни. Его госпитализировали с с подтвержденным КОВИД-диагнозом, но окончательные выводы врачи сделают несколько позже. Об этом РИА-новостям сообщил руководитель фракции Единая Россия Сергей Неверов, который выразил соболезнования родным и близким покойного. Сейчас вместе с семьей решается вопрос о том, где именно похоронят боевого офицера. Звание Героя Советского Союза он получил за то, что руководил авиагруппой, работавшей при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лично совершал полеты над разрушенным энергоблоком, будучи начальником штаба ВВС Киевского военного округа. Долгие годы Антошкин командовал армейскими подразделениями по всей стране, служил в ГДР и Чехословакии.



О времени и месте похорон генерал-полковника Николая Антошкина будет объявлено дополнительно.