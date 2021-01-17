Министерство иностранных дел Германии предложило давать привилегии гражданам, получившим вакцину от коронавируса. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В интервью газете Bild am Sontag он сказал, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами. Он стал первым членом правительства Ангелы Меркель, который предложил предоставить привилегии вакцинированным.