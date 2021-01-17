Министерство иностранных дел Германии предложило давать привилегии гражданам, получившим вакцину от коронавируса. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В интервью газете Bild am Sontag он сказал, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами. Он стал первым членом правительства Ангелы Меркель, который предложил предоставить привилегии вакцинированным.
2021-01-17T15:04:20+03:00
2021-01-17T15:04:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775284-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:04, 17 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…