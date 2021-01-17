Власти Турции сообщают о двух погибших моряках с затонувшего российского сухогруза «Арвин»

Два члена экипажа российского судна, затонувшего в Черном море у берегов Турции, погибли, их тела обнаружены на месте крушения и уже подняты на борт спасательного катера. Об этом сообщают власти провинции Бартын. Поиск шестерых моряков продолжается. Спасти удалось пока лишь пять человек. Всего на сухогрузе было 13 членов экипажа, все они граждане России. Ранее сообщалось, что их 15. Как писали местные СМИ, моряки успели высадиться с терпящего бедствие судна на три спасательные шлюпки. Власти региона начали спасательную операцию, но она осложняется плохими погодными условиями в районе крушения. За помощью обратились к гражданским судам, находящимся поблизости. Российское посольство в Турции занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа.

Это не первый подобный инцидент за последние недели. В конце декабря в Баренцевом море затонул траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, тогда спасти удалось лишь двоих.