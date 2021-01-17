В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вывели студентов. К расчистке пешеходных зон областного центра планируют привлечь более 500 учащихся, пишет местное интернет-издание Penzainform. Ранее губернатор распорядился отправить на расчистку улиц города местных чиновников. Он добавил, что непогода, подобная той, что обрушилась не регион, бывает в России не каждую зиму.