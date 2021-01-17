В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вывели студентов. К расчистке пешеходных зон областного центра планируют привлечь более 500 учащихся, пишет местное интернет-издание Penzainform. Ранее губернатор распорядился отправить на расчистку улиц города местных чиновников. Он добавил, что непогода, подобная той, что обрушилась не регион, бывает в России не каждую зиму.
2021-01-17T14:33:34+03:00
2021-01-17T14:33:34+03:00
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14:33, 17 января 2021
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