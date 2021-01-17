Генеральный консул США в Екатеринбурге отрицает закрытие дипмиссии. Эми Сторроу сказала в видеообращении на странице консульства в Facebook, что деятельность ее сотрудников ограничена из-за пандемии. Ранее AP передавало, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила конгресс о намерении закрыть два американских генконсульства в России. По словам источников агентства, решение было связано с инициативой российских властей три года назад ограничить число американских дипломатов, которым разрешено работать в России.
2021-01-17T14:32:57+03:00
2021-01-17T14:32:57+03:00
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14:32, 17 января 2021
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