Страховая компания Zurich, по данным агентства Bloomberg, прекращает работу с проектом «Северный поток — 2». Решение принято из-за угрозы санкций со стороны США, говорят источники агентства. До этого от сотрудничества с оператором строительства газопровода отказались целый ряд европейских компаний. Само строительство из-за санкций было приостановлено на завершающей фазе. Американские санкции распространяются на фирмы, которые осуществляют в том числе тестирование и сертификацию проекта.