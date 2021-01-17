Страховая компания Zurich, по данным агентства Bloomberg, прекращает работу с проектом «Северный поток — 2». Решение принято из-за угрозы санкций со стороны США, говорят источники агентства. До этого от сотрудничества с оператором строительства газопровода отказались целый ряд европейских компаний. Само строительство из-за санкций было приостановлено на завершающей фазе. Американские санкции распространяются на фирмы, которые осуществляют в том числе тестирование и сертификацию проекта.
2021-01-17T14:32:38+03:00
2021-01-17T14:32:38+03:00
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14:32, 17 января 2021
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