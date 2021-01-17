Великобритания планирует провести летом саммит G7 в очном формате. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. В качестве места проведения встречи выбран Корнуолл на юго-западе Англии. Как пишет газета Sunday Telegraph, Лондон рассчитывает, что этот саммит станет поводом для первой поездки в Европу нового президента США Джо Байдена. В прошлом году встреча должна была пройти в США. Ее сначала перенесли, а позже отменили.