Великобритания планирует провести летом саммит G7 в очном формате. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. В качестве места проведения встречи выбран Корнуолл на юго-западе Англии. Как пишет газета Sunday Telegraph, Лондон рассчитывает, что этот саммит станет поводом для первой поездки в Европу нового президента США Джо Байдена. В прошлом году встреча должна была пройти в США. Ее сначала перенесли, а позже отменили.
2021-01-17T14:32:08+03:00
2021-01-17T14:32:08+03:00
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14:32, 17 января 2021
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