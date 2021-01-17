Московская полиция усиливает меры безопасности в аэропорту «Внуково». Как передает телеканал «Дождь», туда направляются несколько автозаков. Ранее интернет-издание Baza писало, что московская полиция выделяет дополнительно сто сотрудников.

Через несколько часов во «Внуково» должен приземлиться самолет из Берлина, на котором в Россию планирует вернуться политик Алексей Навальный. Прокуратура Москвы потребовала от сторонников не устраивать массовых акций во «Внуково», предупредив, что такие мероприятия будут незаконными.