Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в центре Сан-Франциско. По данным городской полиции, ни один из пострадавших не получил серьезных ранений. Также полиция сообщила об обнаружении оружия. На месте происшествия работают оперативники, обстоятельства ЧП пока не известны.