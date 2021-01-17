В результате крушения российского сухогруза у побережья Турции, по предварительным данным, никто не погиб. Посольство России выясняет судьбу членов экипажа. По данным местных властей, спасены пока три человека. Всего на борту находились 15 человек. Сухогруз затонул у черноморского побережья страны. Экипаж находится в трех спасательных лодках.