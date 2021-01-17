Около 50 человек погибли в результате межэтнических столкновений на западе Судана, в провинции Дарфур

Новое обострение обстановки на западе Судана, в провинции Дарфур. Около 50 человек погибли и около сотни пострадали в результате межэтнических столкновений, передает местное агентство. Конфликт, по словам властей, был спровоцирован бытовой ссорой. Она привела к стычке, в которой был убит местный житель, араб по национальности. Вслед за этим вспыхнули беспорядки с применением огнестрельного и холодного оружия. В регионе уже несколько лет длится конфликт между проправительственными арабскими вооружёнными отрядами и повстанческими группировками местного негроидного населения.
2021-01-17T14:15:28+03:00
2021-01-17T14:15:28+03:00
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14:15, 17 января 2021
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