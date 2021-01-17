Российский биатлонист Александр Логинов снялся с сегодняшних соревнований на Кубке мира. Через полчаса в немецком Оберхофе начнется масс-старт у мужчин. В тренерском штабе пояснили, что решение Логинова связано с плохим самочувствием спортсмена. В текущем сезоне он ни разу не поднимался на пьедестал почета в индивидуальных гонках Кубка мира. В общем зачете он занимает 17-е место, что является лучшим результатом среди российских биатлонистов.
2021-01-17T14:06:10+03:00
2021-01-17T14:06:10+03:00
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14:06, 17 января 2021
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