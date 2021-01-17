Сведения о заболеваниях заключенных будут передавать властям регионов, которые они выберут в качестве места жительства

В перечень обязанностей администраций мест лишения свободы появился еще один пункт, касающийся медицинских мер, которые должны быть применены к тем, кто освобождается из колонии. Соответствующие изменения внесены в 180 статью уголовно-процессуального кодекса РФ. Если у бывшего осужденного есть опасные болезни, то информация о них будет передаваться властям того региона, в который он решил поехать. Медицинским учреждениям субъекта предстоит решать, как именно лечить бывшего заключенного. Перечень данных личного характера, равно как и форму их передачи будет определяться постановлением Правительства России, однако как уверяют адвокаты, прежде всего речь идет об открытой формой туберкулеза, ВИЧ и некоторых разновидностях гепатита. Кроме того, согласно новой норме закона, вес посылки, которую может получить заключенный ограничивается 20 килограммами.

Всего в России сейчас более 100 тысяч заключенных, страдающих этими заболеваниями.