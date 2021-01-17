Избирком Уганды утвердил победу на очередных выборах действующего президента страны Йовери Мусевени. Он правит в этом восточноафриканском государстве бессменно уже 35 лет. Главный соперник Мусевени музыкант Боби Вайн утверждает, что после выборов военные заблокировали его в собственном доме.

Власти Уганды в свою очередь объяснили, что военные прибыли в интересах Вайны для его же охраны.

США выражают обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях на выборах в Уганде. По данным американского Госдепартамента, в ходе предвыборной кампании власти применяли насилие. Ведомство призывает расследовать подобные инциденты.