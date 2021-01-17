Российский сухогруз затонул у черноморского побережья Турции. По данным местного агентства «Анадолу», власти приступили к спасению членов экипажа. По предварительной информации, на борту находились 15 человек. Спасателям приходится действовать в условиях плохой погоды, говорят власти. Сообщений о пострадавших и погибших пока нет.