Исправительные учреждения с сегодняшнего дня должны передавать данные о тех, кто освобождается с опасными болезнями. Вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Администрация колонии передает информацию об осужденном, который страдает опасным для окружающих заболеванием, региональным властям в том регионе, куда направляется бывший заключенный. Региональные медицинские структуры должны будут затем решить вопрос об оказании медицинской помощи. Также с сегодняшнего дня максимальный вес посылки для осужденных не должен превышать 20 кг, бандероли — 5 кг. Кроме того, разрешат получать в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения только в посылках и передачах.