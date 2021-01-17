Исправительные учреждения с сегодняшнего дня должны передавать данные о тех, кто освобождается с опасными болезнями. Вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Администрация колонии передает информацию об осужденном, который страдает опасным для окружающих заболеванием, региональным властям в том регионе, куда направляется бывший заключенный. Региональные медицинские структуры должны будут затем решить вопрос об оказании медицинской помощи. Также с сегодняшнего дня максимальный вес посылки для осужденных не должен превышать 20 кг, бандероли — 5 кг. Кроме того, разрешат получать в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения только в посылках и передачах.
2021-01-17T13:33:08+03:00
2021-01-17T13:33:08+03:00
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13:33, 17 января 2021
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