Более 60 человек были эвакуированы из горящего дома в Ленинградской области. ЧП произошло в городе Сертолово к северу от Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул в четырехэтажном многоквартирном доме, рассказали в региональном управлении МЧС. Для эвакуированных открыли пункт временного размещения на базе школы. К этому часу пожар потушен, площадь возгорания составила более 400 кв. м, его причины не называются.