Более 60 человек были эвакуированы из горящего дома в Ленинградской области. ЧП произошло в городе Сертолово к северу от Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул в четырехэтажном многоквартирном доме, рассказали в региональном управлении МЧС. Для эвакуированных открыли пункт временного размещения на базе школы. К этому часу пожар потушен, площадь возгорания составила более 400 кв. м, его причины не называются.
2021-01-17T13:32:46+03:00
2021-01-17T13:32:46+03:00
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13:32, 17 января 2021
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