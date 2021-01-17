Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла в Иерусалиме. Сотни людей собрались несмотря на холод, у резиденции главы кабинета министров, передает агентство AP. Еженедельные акции протеста не стихают в стране уже более семи месяцев. Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. Протестующие считают, что он не может должным образом руководить страной.
2021-01-17T13:32:24+03:00
2021-01-17T13:32:24+03:00
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13:32, 17 января 2021
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