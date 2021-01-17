Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла в Иерусалиме. Сотни людей собрались несмотря на холод, у резиденции главы кабинета министров, передает агентство AP. Еженедельные акции протеста не стихают в стране уже более семи месяцев. Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. Протестующие считают, что он не может должным образом руководить страной.