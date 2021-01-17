США выражают обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях на выборах в Уганде. По данным американского Госдепартамента, в ходе предвыборной кампании власти применяли насилие. Ведомство призывает расследовать подобные инциденты. Избирательная комиссия Уганды объявила о победе бессменного на протяжении 35 лет президента Иовери Мусевени. Его главный соперник, Боби Вайн после голосования объявил, что в его дом в столице страны ворвались военные.
2021-01-17T13:32:05+03:00
2021-01-17T13:32:05+03:00
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13:32, 17 января 2021
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