США выражают обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях на выборах в Уганде. По данным американского Госдепартамента, в ходе предвыборной кампании власти применяли насилие. Ведомство призывает расследовать подобные инциденты. Избирательная комиссия Уганды объявила о победе бессменного на протяжении 35 лет президента Иовери Мусевени. Его главный соперник, Боби Вайн после голосования объявил, что в его дом в столице страны ворвались военные.