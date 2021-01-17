Американские следователи проверяют версию об иностранном финансировании беспорядков в Вашингтоне. Федеральное бюро расследований страны интересует перевода почти на 500 тыс. долларов членам американских праворадикальных группировок, передает телеканал NBC. Эти деньги, предположительно, направил накануне столкновений гражданин Франции. Специалисты ФБР, по сведениям телеканала, также полагают, что некие структуры, возможно связанные с Россией, Ираном и Китаем, пытаются воспользоваться произошедшим в Вашингтоне «в своих интересах» в информационной сфере. Беспорядки в столице США произошли 6 января, когда обе палаты Конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов. В результате штурма здания Капитолия погибли несколько человек, в том числе один полицейский.
2021-01-17T13:31:49+03:00
2021-01-17T13:31:49+03:00
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13:31, 17 января 2021
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