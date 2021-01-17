Группа непальских альпинистов покорила вторую по высоте вершину в мире. Гора Чогори находится на границе Пакистана и Китая. Впервые взойти на нее сумели зимой, передает агентство Reuters. В то же время в том районе при попытке спуститься в базовый лагерь погиб член другой группы, испанский альпинист Сержи Минготе. Всего в разные годы при восхождении на пик погибли более 80 человек.
2021-01-17T13:10:46+03:00
2021-01-17T13:22:42+03:00
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13:10, 17 января 2021
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