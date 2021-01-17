Третью российскую вакцину, разработанную центром имени Чумакова, могут ввести в гражданский оборот в начале весны. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что уже в ближайшее время она получит регистрационное удостоверение.

Вакцина, которая пока не имеет собственного названия, в гражданском обороте появится, вероятно, уже в марте. Об этом сообщили в центре имени Чумакова, он занимается разработкой препарата. Два дня назад глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в скором времени вакцина будет зарегистрирована, она показывает хорошие результаты. Препарат пока лишь на второй стадии испытаний – его проверяют на десятках добровольцев. Разработка велась по самой старой и хорошо изученной технологии использования вируса, который вырабатывает иммунитет, но не может заразить человека. Изначально планировалось, что зарегистрируют вакцину в декабре, но процесс отложили. Как поясняли в центре имени Чумакова, перед этим хотели создать свой производственный цех и теперь он есть. Этот препарат станет третьим, зарегистрированным в России. Самой доступной вакциной, опробованной на десятках тысяч добровольцев, является «Спутник». Третий этап испытаний также проходит препарат центра «Вектор».

Масштабная вакцинация в России началась в декабре. Согласно официальным данным, к этому моменту привились уже более 1,5 миллиона человек, но эксперты ставят эти цифры под сомнение.