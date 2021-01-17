В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза Николай Антошкин. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом, рассказали в его фракции «Единая Россия». Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. О дате и месте прощания пока не сообщается.