В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза Николай Антошкин. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом, рассказали в его фракции «Единая Россия». Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. О дате и месте прощания пока не сообщается.
2021-01-17T13:07:47+03:00
2021-01-17T13:14:41+03:00
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13:07, 17 января 2021
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