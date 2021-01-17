Полиция в Москве и регионах готовится к возвращению в Россию политика Алексея Навального. Он должен прилететь этим вечером в столичный аэропорт «Внуково» из Германии, где проходил лечение после отравления. Тем временем в Санкт-Петербурге за последние сутки полиция задержала не менее десятка человек, которые планировали приехать в Москву на встречу Навального.

Полицейские задержали журналиста портала «Медиазона» Давида Френкеля у стойки регистрации московского рейса в аэропорту Пулково. Он сообщил «Эху», что показал сотрудникам редакционное удостоверение и объяснил, что едет в столицу как представитель прессы. Однако полицейские сказали, что Френкеля подозревают в подготовке массовых беспорядков, и отправили его в отделение. Перед вылетом утреннего рейса под тем же предлогом в автозак проводили активиста движения «Агит-Россия» Павла Иванкина и двоих представителей незарегистрированной «Либертарианской партии России». Накануне на Московском вокзале петербургская полиция сняла с поезда ещё троих активистов, в том числе главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову. Они также направлялись в столицу. Позже их отпустили из отделения полиции без составления протоколов. Кроме того, накануне полицейские задерживали участников давних акций, которые сообщали о том, что намерены поехать в Москву, чтобы встретить Навального.

Руководство столичной полиции, как утверждает интернет-издание Baza, выделило дополнительно около ста сотрудников для встречи Навального. Они должны будут, по сведениям журналистов, проводить по необходимости задержания и вытеснять участников встречи из здания аэропорта. При этом, как утверждает интернет-издание, сотрудникам, которые будут работать сегодня в аэропорту «Внуково», рекомендовали взять с собой противогазы. Несколько часов до прилета одного из главных критиков Кремля полицейским придется провести в автобусах. Отлучаться в туалет будет запрещено, пишет Baza, всех сотрудников отдельно об этом предупреждают.

Ранее руководство аэропорта отказало журналистам в разрешении вести видеосъемку прилета Навального. В администрации воздушной гавани объяснили это тем, что из-за пандемии не разрешается проводить массовые акцию. Также с требованием отказаться от каких-либо акций выступила и прокуратура Москвы. Ряд муниципальных депутатов, которые планируют приехать во «Внуково», получили письменные предупреждения.

Адвокаты организации «Апология протеста» готовы оказывать помощь всем задержанным, если такие будут — сказал ранее «Эху» представитель проекта Александр Передрук.

Самолет с политиком через час с небольшим должен будет вылететь из берлинского аэропорта.

Около трех часов местного времени самолет с Алексеем Навальным на борту должен подняться в небо над Берлином. В германской столице действуют строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Гражданам не рекомендуется покидать жилые помещения и передвигаться без неотложных целей. Однако некоторые соотечественники сообщили в соцсетях о желании проводить Навального и его семью в аэропорту. Русскоязычный житель Люксембурга даже специально купил билет на тот же рейс.

Навальный круглосуточно находится под охраной Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями. В аэропорт имени Вилли Брандта он без сомнения поедет в сопровождении полицейских. Однако работа воздушной гавани будет проводиться в обычном порядке, особых мер не предусмотрено.

Накануне Федеральное ведомство юстиции Германии ответило на четыре запроса из Москвы по делу об отравлении российского оппозиционера. Среди переданных документов – протоколы заслушивания Навального. Представитель министерства юстиции ФРГ заявил агентству dpa: «Правительство Германии исходит из того, что российское правительство незамедлительно примет необходимые для расследования преступления шаги. Это преступление должно расследоваться в России в соответствии с его тяжестью. Вся необходимая информация – результаты анализа крови, ткани и одежда в России есть».

Ответы на запросы произведены в соответствии с германским и европейским правом. Навальный ответил на все вопросы, переданные российской стороной. Врачи берлинской больницы «Шарите» обязаны сохранять тайну и поэтому не были заслушаны. Навальный не дал согласия на передачу данных о своем состоянии здоровья.

Не все в России верят, что Навальный вернется в Россию. Так, к примеру, сказал «Эху» секретарь московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

Больше года назад суд обязал Навального удалить из своего расследования информацию о том, что Андрей Метельский купил в Австрии гостиницы и оформил на своих родственников.