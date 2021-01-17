Адвокаты «Апологии протеста» будут оказывать помощь встречающим Навального в аэропорту в случае задержания

Адвокаты «Апологии протеста» будут оказывать помощь встречающим политика Алексея Навального в аэропорту в случае задержания. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший партнер «Апологии протеста», адвокат Александр Передрук.

«На месте во «Внуково» будут находиться несколько наших адвокатов и еще несколько человек будут дежурить в воскресенье. Если граждан будут задерживать за сам факт того, что они прибыли во «Внуково» и принимали участие во встрече Навального в аэропорту, хотя в этом нет никаких незаконных действий — в таком случае наши адвокаты будут выезжать к конкретному задержанному в отдел полиции», — рассказал он.

А.Передрук отметил, что запрет аэропорта «Внуково» на съемку в ходе встречи А.Навального не обоснован.

«Пока что из пресс-релиза не совсем понятно, что именно послужило основанием для запрета. Я думаю, что граждане, которые там будут находиться, имеют полное право это делать. Привлечение их к ответственности может представлять собой несоразмерное вмешательство в их право на получение и распространение информации», — заключил он.

Накануне прокуратура Москвы призвала не устраивать массовых акций в аэропорту «Внуково» 17 января. Руководство аэропорта, куда в воскресенье должен прилететь из Германии Алексей Навальный, запретило журналистам вести съемку. Это объясняют антикоронавирусными мерами.

Вечерний рейс авиакомпании «Победа», на котором Алексей Навальный собирается вылететь в Москву, должен быть выполнен в плановом порядке. В 19.20 по московскому времени в воскресенье самолет должен совершить посадку в российской столице. Сторонники политика собираются встретить его в аэропорту.