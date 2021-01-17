Полиция Петербурга задержала корреспондента «Медиазоны» Френкеля

Полиция Санкт-Петербурга задержала корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался ехать в Москву освещать возвращение политика Алексея Навального в аэропорту «Внуково». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Д.Френкель.

«Я задержан. Прямо сейчас разговариваю с вами из клетки полицейской машины. Полицейские объяснили задержание тем, что им поступило сообщение о том, что я являюсь организатором или участником массовых беспорядков в Москве. Видимо, встречу Навального в аэропорту они и называют возможными массовыми беспорядками», — рассказал корреспондент.

Д.Френкель подчеркнул, что ехал в Москву в командировку по редакционному заданию.

Ранее полиция Петербурга задержала координатора штаба Навального Ирину Фатьянову, активиста Илью Гантварга и администратора Telegram-канала «Агит Россия» Павла Иванкина. Все они собирались встретить Навального в Москве.