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12:33, 17 января 2021

Встречать Алексея Навального в аэропорту «Внуково», как утверждает интернет-издание Baza, будут около ста полицейских

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Встречать Алексея Навального в аэропорту «Внуково», как утверждает интернет-издание Baza, будут около ста полицейских. Всех дополнительных сотрудников разделят на три группы. Одна из них направлена на задержания участников встречи оппозиционного политика. Другой поставлена задача вытеснять собравшихся в случае скопления в аэропорту. Еще одна группа будет находиться в резерве. По сведениям издания, сотрудникам, которые будут работать сегодня в аэропорту «Внуково», рекомендовали взять с собой противогазы. На каждый автобус с сотрудниками выделено по пять защитных щитов. Полицейских собирают в аэропорту с 14 часов дня – после чего всех запирают в автобусах почти до самого времени прилёта. Отлучаться в туалет будет запрещено, утверждает Baza, всех сотрудников отдельно об этом предупреждают. 



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