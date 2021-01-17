Более 50 человек стали жертвами землетрясения на востоке Индонезии. Свыше 800 получили ранения, около 15 тыс. лишились крова. Многие ищут убежище в горах или переполненных центрах для размещения пострадавших, говорят местные власти. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове в ночь на пятницу. До этого в четверг в том же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9.