Более 50 человек стали жертвами землетрясения на востоке Индонезии. Свыше 800 получили ранения, около 15 тыс. лишились крова. Многие ищут убежище в горах или переполненных центрах для размещения пострадавших, говорят местные власти. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове в ночь на пятницу. До этого в четверг в том же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9.
2021-01-17T12:32:48+03:00
2021-01-17T12:53:36+03:00
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12:32, 17 января 2021
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