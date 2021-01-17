В России впервые с лета по итогам недели сократилось число болеющих в связи с заражением коронавирусом. Как подсчитало агентство ТАСС на основе данных оперативного штаба, серьезного подъема заболеваемости сразу после окончания новогодних праздников в стране не произошло. В то же время за эту неделю в стране скончалось почти на 400 человек больше, чем за предыдущую. Всего жертвами инфекции стали более 65,5 тысяч. В общей сложности с начала пандемии в России выявили более 3,5 млн. инфицированных.