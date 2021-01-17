На 79-м году жизни скончался депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Николай Антошкин. Причины смерти не называются, однако, по данным агентства «Интерфакс», в начале января парламентарий был госпитализирован с коронавирусом. Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет «Бурана». В начале 90-х годов командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией. О дате и месте прощания пока не сообщается.