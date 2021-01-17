На 79-м году жизни скончался депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Николай Антошкин. Причины смерти не называются, однако, по данным агентства «Интерфакс», в начале января парламентарий был госпитализирован с коронавирусом. Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет «Бурана». В начале 90-х годов командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией. О дате и месте прощания пока не сообщается.
2021-01-17T12:31:59+03:00
2021-01-17T12:56:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775206-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3383554.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 17 января 2021
Самое обсуждаемое
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…