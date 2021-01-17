В немецком Оберхоффе завершается первый в Новом году этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе – гонки с масс-старта.

Победа российской команды в смешанной эстафете на прошлой неделе вселила надежды в сердца отечественных поклонников биатлона. Однако индивидуальный гонки вновь опустили их с небес на землю. В мужском спринте лучший из наших – Матвей Елисеев – замкнул десятку. Ульяна Кайшева в аналогичной дисциплине у женщин была 19-й. Так что рассчитывать на долгожданную медаль в сегодняшних масс-стартах было бы излишне самоуверенно.

На дистанцию от России выйдут сегодня, помимо Елисеева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. У женщин честь страны будут защищать Кайшева и Светлана Миронова. В общем зачете кубка мира Миронова идет на 26 позиции. И это – наивысшее место для наших биатлонисток.

Обе сегодняшние гонки покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.