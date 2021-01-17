Людей, которые собирались встречать Навального в московском аэропорту «Внуково», задерживают в Санкт-Петербурге

Людей, которые собирались встречать Алексея Навального в московском аэропорту «Внуково», задерживают в Санкт-Петербурге. Несколько человек накануне вечером сняли с поезда в столицу, под утро задержания начались в аэропорту «Пулково». Одним из задержанных оказался корреспондент интернет-издания «Медиазона» Давид Френкель, о чем он рассказал «Эху».

Прокуратура Москвы ранее предупредила, что массовую встречу Навального во «Внуково» она расценивает как незаконную акцию. Накануне очевидцы выкладывали в социальных сетях фотографии полицейских машин и автозака у здания аэровокзала. Навальный должен прилететь сегодня после семи вечера из Германии, где он лечился после отравления.