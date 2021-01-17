В американский Конгресс в день его штурма проникли не менее 300 протестующих. Такую цифру назвала газета The Washington Post, которая произвела собственные подсчеты. Журналисты изучали текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей беспорядков на Капитолийском холме 6 января. Также применялся алгоритм распознавания лиц. Газета подчеркивает, что система помогает отличать лица людей, но не занимается тем, что устанавливает их личность. В результате беспорядков 6 января погибли пять человек, в том числе один полицейский.

