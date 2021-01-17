Еще одна вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в России в марте. Об этом рассказали в руководстве Центра имени Чумакова, который разрабатывал препарат. На днях в Роспотребнадзоре сказали, что регистрация этой вакцины может произойти уже в ближайшие дни. Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана центром Гамалеи, другая – научным центром «Вектор».
2021-01-17T12:03:30+03:00
2021-01-17T12:37:57+03:00
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12:03, 17 января 2021
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