Еще одна вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в России в марте. Об этом рассказали в руководстве Центра имени Чумакова, который разрабатывал препарат. На днях в Роспотребнадзоре сказали, что регистрация этой вакцины может произойти уже в ближайшие дни. Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана центром Гамалеи, другая – научным центром «Вектор».