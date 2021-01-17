Бразилия пока не разрешила применять российскую вакцину «Спутник» в экстренных случаях. Производитель препарата утверждает, что об отказе речи не идет – власти страны просто запросили дополнительную информацию, которая будет предоставлена в ближайшее время.

Регулятор по санитарному надзору Бразилии вернул компании запрос на регистрацию «Спутника» для экстренного применения из-за несоответствия минимальным критериям. Об этом говорится в заявлении регулятора. Там поясняется, что не соблюдены некоторые формальности, но также среди поданных документов нет в частности разрешения на проведение третьей фазы испытаний. В заявлении упоминаются проблемы, связанные с надлежащей производственной практикой, но подробности не приводятся. Указывается также, что разработчик должен представить гарантии по поводу оценки безопасности и эффективности вакцины в ходе испытаний. В Российском фонде прямых инвестиций подчеркивают, что в Бразилии не отказывали в ускоренной регистрации «Спутника», регулятор лишь запросил дополнительную информацию и она вскоре будет передана. Это стандартная процедура. В фонде считают, что сообщения СМИ об отказе – это часть дезинформационной кампании против российской вакцины.

Ранее стало известно, что уже в первом квартале года в Бразилию планируется поставить 10 миллионов доз «Спутника». Также в стране запускает свое производство местная фармкомпания