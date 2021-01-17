В прошедшую ночь температура в Москве впервые за эту зиму опустилась ниже 20 градусов

До рекорда, который был установлен в 1940 году нынешнему морозу далеко. Тогда в столице было -42. Впрочем в ближайшее время в Москве похолодает еще сильнее. В ночь на понедельник обещают до -28, что, впрочем, тоже не является аномальным. Синоптики называют нынешнюю зиму абсолютно нормальной, просто в последние годы было значительно теплее. Морозы сопровождались сильной метелью. В городе выпало 12 миллиметров или треть месячной нормы осадков. Специалисты пояснили, что обильный снег и мороз принес с собой балканский циклон, в пределах которого теплый фронт сменяется холодным. Впрочем, в ближайшие дни по всей стране все-таки прогнозируют аномальные морозны. В Поволжье обещают до -32, в Магадане до – 40, а в Якутии холоднее -50. Даже в южных регионах температура может опуститься ниже – 20 градусов.

К четвергу в Москве значительно потеплеет. Синоптики уверяют, что температура поднимется до +1 градуса.