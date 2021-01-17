Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни. О случившемся диппредставительство в Абу-Даби сообщило на своей странице в социальных сетях. Причины смерти пока не называются. Кузнецов занимал должность посла России в ОАЭ с 2019 года, до этого руководил дипмиссией в Джибути и Сомали. На дипломатической службе состоял с 1985 года. В разное время был послом в Ливии, Сирии, Омане, Кувейте.
2021-01-17T11:33:35+03:00
2021-01-17T11:33:41+03:00
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11:33, 17 января 2021
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