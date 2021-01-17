Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни. О случившемся диппредставительство в Абу-Даби сообщило на своей странице в социальных сетях. Причины смерти пока не называются. Кузнецов занимал должность посла России в ОАЭ с 2019 года, до этого руководил дипмиссией в Джибути и Сомали. На дипломатической службе состоял с 1985 года. В разное время был послом в Ливии, Сирии, Омане, Кувейте.