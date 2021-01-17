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11:33, 17 января 2021

Немецкая полиция накануне частично закрыла терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне и железнодорожный вокзал

Немецкая полиция накануне частично закрыла терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне и железнодорожный вокзал. Причиной стал неизвестный, который угрожал стражам порядка. Его остановили, поскольку он не надел медицинскую маску. Подозреваемый был задержан. Оцепление потребовалось, поскольку задержанный оставил в помещении свой багаж. Одновременно с этим инцидентом в полицию поступило предупреждение о вооруженном пассажире в терминале. В результате сотрудники аэропорта эвакуировали находившихся там людей.



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