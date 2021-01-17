Индонезийские спасатели потеряли сигнал второго бортового самописца разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air. До этого они обнаружили фрагменты устройства, однако там не было главного элемента – блока памяти, пишет местное интернет-издание Detik. Следователи тем временем скачали сведения, которые были на другом «черном ящике». Он фиксировал параметры полета. Boeing 737-500 разбился после вылета из аэропорта Джакарты больше недели назад. Погибли 62 человека. Предположительно, причиной катастрофы стали плохие погодные условия.