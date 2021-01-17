Власти Сингапура из-за коронавируса ужесточают правила въезда в страну. С 25 января все прибывающие должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на инфекцию и медицинскую страховку. С начала февраля прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в случае заражения. Уже сейчас иностранцы, которые недавно посещали страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти тест на коронавирус. Кроме того, они обязаны соблюдать двухнедельный карантин.