В России за минувшие сутки было зарегистрировано чуть более 23,5 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных превышает 3,5 млн. Также за сутки скончалось почти 500 заболевших. Почти на сто меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии в России умерли более 65,5 тысяч заразившихся коронавирусом. В Москве тем временем зафиксировано минимальное с начала ноября число жертв инфекции за сутки – 67 человек.