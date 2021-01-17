Водителям в ряде российских регионов в качестве эксперимента разрешат не брать с собой права. Вместо лицензии они смогут воспользоваться специальным приложением для подтверждения прав на вождение, сказали в министерстве цифрового развития «Российской газете». Все сведения о документах будут содержаться в специальном графическом коде. В каких именно регионах будет действовать такой эксперимент, не уточняется.
2021-01-17T11:04:41+03:00
2021-01-17T11:07:17+03:00
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11:04, 17 января 2021
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