Водителям в ряде российских регионов в качестве эксперимента разрешат не брать с собой права. Вместо лицензии они смогут воспользоваться специальным приложением для подтверждения прав на вождение, сказали в министерстве цифрового развития «Российской газете». Все сведения о документах будут содержаться в специальном графическом коде. В каких именно регионах будет действовать такой эксперимент, не уточняется.