В Петербурге полиция задержала нескольких человек, которые планировали приехать на встречу Навального в Москве

В Петербурге полиция задержала нескольких человек, которые планировали приехать на встречу Алексея Навального в аэропорту Москвы. Троим не дали сесть на поезд в столицу, еще троих остановили в аэропорту «Пулково» утром. Один из них — активист Павел Иванкин.

Прокуратура Москвы ранее потребовала не устраивать массовых акций в аэропорту «Внуково» в связи с прилетом Навального. Предупреждения направили нескольким оппозиционным активистам.

Несколько минут назад интернет-издание «Медиазона» написало, что в «Пулково» был также задержан их корреспондент Давид Френкель, который планировал лететь в Москву.