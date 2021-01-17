Российский фонд прямых инвестиций отрицает отказ Бразилии в регистрации российской вакцины от коронавируса. Национальный регулятор лишь запросил дополнительную информацию, сказали в организации, которая участвует в разработке и производстве препарата «Спутник V». Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии ранее поясняли, что вакцина должна получить разрешение на проведение третьей стадии испытаний в стране прежде, чем ему могут выдать разрешение на применение. По данным агентства Reuters, регулятор вернул регистрационные документы из-за того, что не были соблюдены ряд требований.
2021-01-17T11:03:11+03:00
2021-01-17T11:03:53+03:00
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11:03, 17 января 2021
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