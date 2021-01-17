В Москве за минувшие сутки выпало около трети месячной нормы осадков. С начала января в столице зафиксировали почти в полтора раза выше нормы, говорят в центре погоды «Фобос». Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в этом сезоне, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса. Как сказали синоптики агентству РИА Новости, последний раз зимой так холодно было 3 года назад, в феврале 2018 года. Пик морозов ожидается в ночь на 18 января. В Москве похолодает до минус 23 — минус 25, в Подмосковье минус 22 — минус 27.
2021-01-17T10:34:00+03:00
2021-01-17T10:42:28+03:00
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10:34, 17 января 2021
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