В пригороде Нью-Йорка сгорел особняк, который был одним из главных объектов поклонения так называемой Церкви Сатаны. По данным полиции, причиной пожара стал поджог, пишет местное издание Poughkeepsie Journal. Мотивы поджигателя и его личность пока не установлены. Здание, которое также называется «Дом Хэллоуина» сгорело полностью. В момент возгорания в доме находились два человека, они смогли спастись. Представители организации сатанистов полагают, что дом восстановлен не будет.