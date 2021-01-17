В пригороде Нью-Йорка сгорел особняк, который был одним из главных объектов поклонения так называемой Церкви Сатаны. По данным полиции, причиной пожара стал поджог, пишет местное издание Poughkeepsie Journal. Мотивы поджигателя и его личность пока не установлены. Здание, которое также называется «Дом Хэллоуина» сгорело полностью. В момент возгорания в доме находились два человека, они смогли спастись. Представители организации сатанистов полагают, что дом восстановлен не будет.
2021-01-17T10:33:38+03:00
2021-01-17T10:37:43+03:00
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10:33, 17 января 2021
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